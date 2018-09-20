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Путин пострелял из снайперской винтовки Чувакина

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Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.

Как пишет РИА Новости, Путин пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.

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Теги:
винтовка, Виктор Калашников, Владимир Путин, Россия



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