Путин пострелял из снайперской винтовки Чувакина

Как пишет РИА Новости, Путин пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.
Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.
Как пишет РИА Новости, Путин пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.
По словам представителя части, на церемонии собрались и военнослужащие, и жители гарнизона.
Тракторист зацепился за ковш, надев на себя несколько строительных обручей.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент с российским самолетом-разведчиком в Сирии "цепью трагических случайностей" и выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Президент Южной Кореи прилетел в Пхеньян для проведения третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после предыдущих саммитов в апреле и мае этого года.
Среди них разговор по телефону за рулем, выезд на встречную полосу, неиспользование ремней безопасности.
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Нацбанк заверяет, что вкладам физлиц в Банке Астаны ничего не угрожает. С весны клиенты банка жаловались на невозможность получить доступ к собственным средствам
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