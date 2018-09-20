Нашествие пауков: побережье Греции затянуло белой сетью

Причиной необычного явления считается появление в регионе огромного количества пауков из-за расплодившихся комаров.
Смотрите на видео, как кустарники и деревья на берегу моря покрыты густой белой дымкой.
В греческом городе Этолико часть побережья покрыла густая паутина, не только пляж, но и деревья с кустами.
Причиной необычного явления считается появление в регионе огромного количества пауков из-за расплодившихся комаров.
Смотрите на видео, как кустарники и деревья на берегу моря покрыты густой белой дымкой.
Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.
По словам представителя части, на церемонии собрались и военнослужащие, и жители гарнизона.
Тракторист зацепился за ковш, надев на себя несколько строительных обручей.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент с российским самолетом-разведчиком в Сирии "цепью трагических случайностей" и выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Узбекистан ухудшил свои позиции в мировом футбольном рейтинге, скатившись с 95-й на 96-ю строчку. Выше всех среди стран бывшего Советского Союза поднялась Украина (29-е место), самую последнюю строчку заняла Латвия - 131-е место.
Решение об открытии академии по программированию таких устройств приняли специалисты университета Инха в ходе встречи с делегацией Infineon Technologies AG.
Теперь стиральные машины, холодильники, мобильные телефоны (в эту категорию также входят часы, синхронизируемые с телефоном) можно будет ввозить поштучно раз в полгода.
Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков
Решение принято по инициативе китайцев: границу закроют ради Чжунцю - праздника Луны и урожая.
Некоторым категориям мигрантов могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Например, студентам, окончившим в России вуз с отличием
Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.
Нацбанк Беларуси решил изменить дизайн банкнот и убрать с них подпись Петра Прокопивича, который не руководит регулятором с 2011 года.
Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров
Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро
Фермеры из Польши и стран Балтии потребуют от властей Евросоюза увеличить финансирование в новом бюджете ЕС
Стоимость недвижимости во втором квартале этого года выросла на 2,7% по сравнению с первым, активнее всего дорожают новостройки
Молдавские бизнесмены, поставляющие в Россию молдавские фрукты, жалуются на таможенные пошлины и высокую конкуренцию
Томас Борген ушел с поста главы Danske Bank, не дожидаясь итогов внутреннего расследования по делу об отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании
В торжественном марше по Театральной площади Цхинвала прошли 800 военнослужащих столичного гарнизона
Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков
Решение принято по инициативе китайцев: границу закроют ради Чжунцю - праздника Луны и урожая.
Некоторым категориям мигрантов могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Например, студентам, окончившим в России вуз с отличием