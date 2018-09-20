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Нашествие пауков: побережье Греции затянуло белой сетью

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© Ruptly .

В греческом городе Этолико часть побережья покрыла густая паутина, не только пляж, но и деревья с кустами.

Причиной необычного явления считается появление в регионе огромного количества пауков из-за расплодившихся комаров.

Смотрите на видео, как кустарники и деревья на берегу моря покрыты густой белой дымкой.




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