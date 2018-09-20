Узбекистан предложил реальные шаги по совершенствованию логистики в ЦА

В Ташкенте проходит международная конференция высокого уровня по транспорту, в ходе которой эксперты из стран Центральной Азии, а также участники транспортно-логистического рынка обсуждают вопросы сотрудничества в этой сфере.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая с обращением от имени президента страны Шавката Мирзиёева. Озвучил основные шаги, которые Ташкент предлагает сделать для совершенствования транспортно-логистической системы региона, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности предлагается разработать единую стратегию развития транспортных коридоров для Центральной Азии, создать в рамках ШОС систему интегрированного управления транспортными перевозками. Кроме того, Ташкент призывает создать региональный совет по транспортным коммуникациям стран ЦА, который бы координировал работу для решения проблем в логистической сфере. Также Узбекистан предлагает совместно развивать транспортную инфраструктуру для повышения туристической привлекательности региона.

Среди уже реализованных и разрабатываемых проектов Арипов упомянул два масштабных проекта – "Восток-Запад" – через магистрали Узбекистан-Кыргызстан-Китай и трассу Баку-Тбилиси-Карс, а также проект "Север — Юг", который затронет территорию стран ЦА, Афганистана, Пакистана и Индии.