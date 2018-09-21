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Чистомэн из Челябинска собирает мусор по городам России

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© Ruptly .

Человек со скрытым лицом появляется в самых замусоренных районах города, и в одиночку, без излишнего пафоса и шумихи скромно делает свое дело, собирая мусор в пакеты. 

Он уже убрал почти весь Челябинск, а также появлялся в Тобольске, Копейске, Екатеринбурге и других городах.

О своей деятельности местный герой рассказывает на странице в Instagram. Смотрите на видео, как обычно происходит рейд чистоты.




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