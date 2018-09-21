Чистомэн из Челябинска собирает мусор по городам России

Он уже убрал почти весь Челябинск, а также появлялся в Тобольске, Копейске, Екатеринбурге и других городах.
О своей деятельности местный герой рассказывает на странице в Instagram. Смотрите на видео, как обычно происходит рейд чистоты.
Человек со скрытым лицом появляется в самых замусоренных районах города, и в одиночку, без излишнего пафоса и шумихи скромно делает свое дело, собирая мусор в пакеты.
Он уже убрал почти весь Челябинск, а также появлялся в Тобольске, Копейске, Екатеринбурге и других городах.
О своей деятельности местный герой рассказывает на странице в Instagram. Смотрите на видео, как обычно происходит рейд чистоты.
В Ташкенте проходит международная конференция высокого уровня по транспорту, в ходе которой эксперты из стран Центральной Азии, а также участники транспортно-логистического рынка обсуждают вопросы сотрудничества в этой сфере.
В греческом городе Этолико часть побережья покрыла густая паутина - не только пляж, но и деревья с кустами.
Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.
По словам представителя части, на церемонии собрались и военнослужащие, и жители гарнизона.
Самая большая задолженность у нефтегазового и энергетического секторов – 75%, затем идет задолженность телекоммуникационной сферы.
Впервые в истории республику посетили свыше 10 тысяч жителей Страны восходящего солнца, это на 154% больше показателей прошлого года.
Актенге Кеунимжаева и Набира Есенбаева будут бороться за золото против соперниц из Японии.
На западе Казахстана в городе Атырау оштрафовали родителей 16 школьниц. Все они ходили на занятия в исламской одежде, покрывая голову платком
В русские классы школ города Оша набрано по 60 человек, в киргизские - втрое меньше. Депутаты предлагают расширять школы
В Согде Таджикистан и Узбекистан проводят совместные учения с применением тяжелой техники и авиации. Главная цель - укрепление границы с Афганистаном
Вероятность выхода России из ПАСЕ достаточно велика и во многом оправдана, так как организация перестает быть дискуссионной площадкой для ее участников, как это было задумано изначально, сказал эксперт.
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Силовики Абхазии соревновались в практической стрельбе из ручного стрелкового оружия. Каждый приходил со своим запасным магазином и аптечкой
История двух молодых людей, родившихся в день провозглашения независимости Армении 27 лет назад
У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза
Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября
В Кишиневе проходит молдавско-российский экономический форум. Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики - от туризма до информационных технологий.
Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией
МВД Южной Осетии отчиталось: празднование 28-й годовщины Дня республики прошло спокойно. Превентивно были перекрыты дороги и поставлены металлодетекторы
На западе Казахстана в городе Атырау оштрафовали родителей 16 школьниц. Все они ходили на занятия в исламской одежде, покрывая голову платком
В русские классы школ города Оша набрано по 60 человек, в киргизские - втрое меньше. Депутаты предлагают расширять школы
В Согде Таджикистан и Узбекистан проводят совместные учения с применением тяжелой техники и авиации. Главная цель - укрепление границы с Афганистаном