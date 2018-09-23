Где рождается мощь и комфорт: как в Джамбае уживаются "немец" и "русский"

В Самаркандской области действует одно из крупнейших предприятий страны по производству грузовиков и автобусов сразу под несколькими брендами, включая MAN и "КАМАЗ".

Самаркандскую область, в частности город Джамбай, можно по праву назвать грузовой автомобильной столицей Узбекистана. Именно здесь с 2012 года производится сборка грузовиков и автобусов MAN. Предприятие, где работает несколько сотен сотрудников, рассчитано на выпуск до 3 тысяч единиц продукции в год, в перспективе с возможностью увеличения этого количества до 8 тысяч. В рамках международной конференции по транспорту, которая проходила в Узбекистане 20-21 сентября, на заводе был представлен очередной седельный тягач MAN.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Грузовики MAN и КАМАЗ на автозаводе в Джамбае Самаркандской области

В соседнем цехе, на предприятии UzAutoTrailer, в конце марта началась сборка 11 моделей грузовиков под российским брендом KAMAZ. Планируется, что до конца года с конвейера узбекско-российского завода сойдет до полутора тысяч машин различной грузоподъемности, в том числе новейшая модель "КАМАЗ-5490". В дальнейшем производственные мощности вырастут до 2 тысяч автомобилей в год с возможностью увеличения этого объема до 5 тысяч.

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