Нокаутировал одной правой: кадры боя Гиясова с соперником из Никарагуа

Для 25-летнего Гиясова эта победа стала пятой в карьере.
Лагуна имеет в активе 14 побед, 10 из которых нокаутом. Поражение он потерпел впервые за свою профессиональную боксерскую карьеру.
В Лондоне чемпион мира и призер Олимпийских Игр Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуной из Никарагуа.
Для 25-летнего Гиясова эта победа стала пятой в карьере.
Лагуна имеет в активе 14 побед, 10 из которых нокаутом. Поражение он потерпел впервые за свою профессиональную боксерскую карьеру.
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