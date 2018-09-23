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Нокаутировал одной правой: кадры боя Гиясова с соперником из Никарагуа

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© Youtube / Uzb sport club

В Лондоне чемпион мира и призер Олимпийских Игр Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуной из Никарагуа.

Для 25-летнего Гиясова эта победа стала пятой в карьере.

Лагуна имеет в активе 14 побед, 10 из которых нокаутом. Поражение он потерпел впервые за свою профессиональную боксерскую карьеру.

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Теги:
Узбекистан, Бокс



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