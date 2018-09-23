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"Будет ласковый дождь": мрачный мультфильм с глубоким смыслом

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Видео предоставлено режиссёром Назимом Туляходжаевым

Узбекский режиссер Назим Туляходжаев поставил первый в мире мультфильм по мотивам рассказа Рэя Брэдбери "Будет ласковый дождь".

Режиссер считает эту работу своим лучшим произведением. По его словам, секрет успеха мультфильма — в творческом содружестве с художником Сергеем Алибековым и композитором Феликсом Янов-Яновским.

Назим Туляходжаев и художник Сергей Алибеков на съемках Вельда
© Foto : Из личного архива Назима Туляходжаева
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"Объединить вокруг себя талантливых людей — это один из важнейших компонентов режиссуры!" — утверждает Туляходжаев.

Мрачный постапокалиптический мультфильм получил признание и призы на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

Туляходжаев гордится: у него до сих пор просят разрешения показать "Будет ласковый дождь" на кинофестивалях, и даже британский принц Чарлз закупил картину на два года для показа по лондонскому телевидению.

С письменного разрешения режиссера Sputnik Узбекистан публикует мультфильм "Будет ласковый дождь".

Теги:
режиссер, мультфильм, СССР, Узбекистан



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