"Будет ласковый дождь": мрачный мультфильм с глубоким смыслом

Узбекский режиссер Назим Туляходжаев поставил первый в мире мультфильм по мотивам рассказа Рэя Брэдбери "Будет ласковый дождь".

Режиссер считает эту работу своим лучшим произведением. По его словам, секрет успеха мультфильма — в творческом содружестве с художником Сергеем Алибековым и композитором Феликсом Янов-Яновским.

© Foto : Из личного архива Назима Туляходжаева Фантастика по-узбекски: как Рэй Брэдбери оказался в Ташкенте

"Объединить вокруг себя талантливых людей — это один из важнейших компонентов режиссуры!" — утверждает Туляходжаев.

Мрачный постапокалиптический мультфильм получил признание и призы на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

Туляходжаев гордится: у него до сих пор просят разрешения показать "Будет ласковый дождь" на кинофестивалях, и даже британский принц Чарлз закупил картину на два года для показа по лондонскому телевидению.

С письменного разрешения режиссера Sputnik Узбекистан публикует мультфильм "Будет ласковый дождь".