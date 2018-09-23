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Экипаж пытался спастись: Минобороны РФ сообщило подробности крушения Ил-20

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел брифинг, где рассказал детали атаки израильских ВВС на Ил-20.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 человек.

Минобороны России возложило на израильские ВВС вину за сбитый в Сирии самолет.

"Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности", - заявил Конашенков.

Минобороны указывает, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

© Sputnik / Александр Тарасенков
Минобороны России: вина за сбитый Ил-20 лежит на израильских ВВС

Экипаж Ил-20 пытался спастись и пошел на экстренную посадку после того, как был использован истребителями F-16.

"В 22:03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную (чем израильские F-16. — Прим. ред.) и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения", - рассказал Конашенков.

Отмечается, что спустя четыре минуты отметка российского самолета исчезла с радаров.

Теги:
Сирия, Израиль, Россия



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