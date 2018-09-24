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Таксы, на старт: как забавные четвероногие состязались в скорости

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Такс в Соединенных Штатах называют "собаками-сосисками" (wiener dog). Бега с их участием пользуются весьма широкой популярностью.

Гонки среди такс прошли в Вашингтоне в седьмой раз.

Вырученные на бегах средства, как и ранее, были направлены на благотворительность.

Смотрите на видео, как четвероногие состязались в скорости.




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СПУТНИК_Гонки собак-сосисок в Вашингтоне: как таксы состязались в скорости
Таксы, на старт: как забавные четвероногие состязались в скорости
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