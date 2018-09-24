Таксы, на старт: как забавные четвероногие состязались в скорости

Такс в Соединенных Штатах называют "собаками-сосисками" (wiener dog). Бега с их участием пользуются весьма широкой популярностью.

Гонки среди такс прошли в Вашингтоне в седьмой раз.

Вырученные на бегах средства, как и ранее, были направлены на благотворительность.

Смотрите на видео, как четвероногие состязались в скорости.