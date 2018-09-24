Шойгу назвал три меры России в Сирии, которыя "остудят горячие головы"

Министерство обороны России возложило вину за сбитый в Сирии российский самолет Ил-20 на израильские военно-воздушные силы.

Планы России прокомментировал глава ведомства Сергей Шойгу.

"Израильские экипажи, прекрасно зная обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 человек. Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих в Сирии. В соответствии с указом президента России Минобороны примет ряд мер по наращиванию боевой мощи сирийских войск", - заявил Шойгу.

По его словам, в течение двух недель им передадут современный зенитный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров.<…> Также командные пункты противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление ПВО Сирии.