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Страшный мор: берега реки в Турции усеяны мертвой рыбой

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© Ruptly .

Власти начали расследование угрожающей ситуации, одно из предположений – отравление.

На берега реки Аси в Турции выбросило массу мертвой рыбы, власти начали расследование.

Местные жители предполагают, что наиболее вероятная причина – отравление воды.

Точное количество погибшей рыбы пока оценивается.

Теги:
река, рыба, Турция



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