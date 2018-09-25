Страшный мор: берега реки в Турции усеяны мертвой рыбой

На берега реки Аси в Турции выбросило массу мертвой рыбы, власти начали расследование.
Местные жители предполагают, что наиболее вероятная причина – отравление воды.
Точное количество погибшей рыбы пока оценивается.
Власти начали расследование угрожающей ситуации, одно из предположений – отравление.
На берега реки Аси в Турции выбросило массу мертвой рыбы, власти начали расследование.
Местные жители предполагают, что наиболее вероятная причина – отравление воды.
Точное количество погибшей рыбы пока оценивается.
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