После такого видео даже метро в час-пик покажется раем

В Бангладеш совсем иное представление людей о комфорте. Для большинства населения, судя по этому видео, главное куда доехать, а не как.

Это видео наглядно иллюстрирует расхожий анекдот про Индию, Бангладеш или другую подобную страну про тысячу людей, ехавших на поезде и еще сто, которые ехали в поезде. Судя по невозмутимости, с которой пассажиры ютились на крыше вагонов, или зацепившись за поручень, буквально болтались сбоку, подобным образом жители Бангладеш перемещаются регулярно и считают это нормальным явлением. Видимо принцип "в тесноте да не в обиде" у них преобладает над потребностью в комфорте и личном пространстве.

Проблема переполненного общественного транспорта в час-пик существует практически во всех мегаполисах мира. Будь физическая возможность и лояльность властей, пожалуй, многие бы повторили такой трюк в московском или ташкентском метро. только вот низкие своды туннелей для этого явно не приспособлены. Да и экстремальные поездки на крыше "Дамаса" вряд ли бы обрадовали узбекских сотрудников ГУВД.

В любом случае, глядя на эти кадры из Бангладеш, невольно думаешь, что не так уж тесно в общественном транспорте по утрам, можно даже сказать просторно.