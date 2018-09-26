Танки, вертолеты и спецназ: кадры первых узбекско-таджикских военных учений

Антитеррористические тактические учения проходили с 17 по 24 сентября на полигоне Чоррухдаррон в Согдийской области Таджикистана. Всего в маневрах приняли участи порядка 600 военнослужащих, в том числе около ста военных из Узбекистана. При этом большая часть техники была доставлена из республики. в том числе несколько БМП, БТР, танки, мед-техника, артиллерия и несколько вертолетов и легкобронированных машин и БЛА.
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов подчеркнул необходимость подобных совместных мероприятий из-за напряженной обстановки в мире и активизации международных террористических группировок.
Его таджикский коллега Шерали Мирзо в свою очередь заметил, что наибольшее опасение вызывает ситуация на севере Афганистана
"Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого «Исламского государства». В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку", — уверен глава оборонного ведомства Таджикистана.
Совместные учения стали продолжением достигнутых на высшем уровне договоренностей о военном сотрудничестве между Узбекистаном и Таджикистаном.