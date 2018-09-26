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Танки, вертолеты и спецназ: кадры первых узбекско-таджикских военных учений

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Пресс-служба Минобороны Узбекистана

в Согдийской области впервые прошли совместные военные учения с участием таджикских и узбекских солдат и офицеров. Стороны отработали действия по ликвидации условных террористов в горной местности.

Антитеррористические тактические учения проходили с 17 по 24 сентября на полигоне Чоррухдаррон в Согдийской области Таджикистана. Всего в маневрах приняли участи порядка 600 военнослужащих, в том числе около ста военных из Узбекистана. При этом большая часть техники была доставлена из республики. в том числе несколько БМП, БТР, танки, мед-техника, артиллерия и несколько вертолетов и легкобронированных машин и БЛА.

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
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Министры оборонных ведомств обеих стран высоко оценили боеспособность своих подразделений, заметив, что в случае реальной угрозы готовы будут дать отпор противнику.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов подчеркнул необходимость подобных совместных мероприятий из-за напряженной обстановки в мире и активизации международных террористических группировок.

Его таджикский коллега Шерали Мирзо в свою очередь заметил, что наибольшее опасение вызывает ситуация на севере Афганистана

"Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого «Исламского государства». В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку", — уверен глава оборонного ведомства Таджикистана.

Совместные учения стали продолжением достигнутых на высшем уровне договоренностей о военном сотрудничестве между Узбекистаном и Таджикистаном.

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Теги:
Военные учения, Таджикистан, Узбекистан, Министерство обороны Узбекистана, Азизов Абдусалом



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