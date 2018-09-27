Такой реакции шимпанзе на простой фокус не ожидал никто

Это видео одновременно и удивляет, и поднимает настроение, и заставляет задуматься над законами природы.

Посетительница одного из зоопарков решила выяснить, как отреагирует шимпанзе на простенький фокус. Животное внимательно, с неподдельным, почти детским любопытством наблюдает за девушкой, которая кладет ягоду в пустой пластиковый стакан. Затем девушка накрывает стакан крышкой и трясет в руках, незаметно высыпав оттуда спрятанный плод.

Когда же шимпанзе увидела пустой стаканчик, куда только что положили ягоду,ее изумления не было предела. Впрочем, как и у авторов ролика, совершенно не ожидавших такой реакции животного.

Смотрите на видео как нехитрый фокус сразил шимпанзе наповал