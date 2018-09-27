Танцевальная "кругосветка": как ансамбль Моисеева завел ташкентский зал

В столице Узбекистана прошли гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Публика за несколько часов совершила путешествие по разным странам и континентам.

На два дня Дворец форумов в Ташкенте превратился в уникальную танцплощадку, где были представлены десятки ярких номеров, демонстрирующих культуру разных народов мира.

Ансамбль приехал практически в полном составе и представил на суд ташкентской публики самые знаменитые свои номера. В программу концертов вошли Калмыцкий, Русский и Памирский танцы, "Сиртаки", "Яблочко", "Гаучо" и, конечно, "танец с блюдом". Публика купала артистов в овациях после каждого номера, а сами зрители с трудом сдерживали себя, чтобы не пуститься в пляс прямо в зале.

Самые яркие моменты концерта смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.