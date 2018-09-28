Пассажирка автобуса сделала с вантузом такое, что все остолбенели

В сети набирает популярность видео, на котором молодая женщина проявила смекалку, оказавшись в переполненном автобусе. Чтобы не упасть во время движения находчивая пассажирка на глазах у многочисленных попутчиков достала вантуз и прицепила его к потолку салона, сделав из этого инструмента себе персональный поручень.

Все эти действия молодая азиатка проделала с таким невозмутимым видом, будто раскрыла книгу. Пассажиры отреагировали на такой оригинальный прием по-разному: одни с удивлением обернулись, другие не смогли удержаться от смеха.

Комментарии под этим видео тоже неоднозначные. Скептики усмотрели в ролике постановку, сославшись на то, что вантуз не может прилипнуть к перфорированной поверхности потолка. Другие заметили, что несмотря на оригинальность такого способа удержаться во время движения эффективность подобного "поручня" мала, особенно при резком торможении.

Впрочем, вне зависимости от того, реальный это случай или веселая сценка, все отметили смекалку молодой пассажирки, либо креатив создателей вирусного ролика. Наверняка найдутся и те, кто воспримет его как лайфхак, чтобы при случае попробовать провернуть этот фокус самим.