Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ

Большинство президентов прибыли в таджикскую столицу еще утром в четверг, чтобы провести ряд двусторонних встреч и другие запланированные в ходе визита мероприятий. Последним в Душанбе прибыл российский лидер Владимир Путин.
Гостей ждал традиционный для Востока роскошный дастархан, а горы фруктов вокруг придавали этому ужину особый колорит. Эмомали Рахмон на правах хозяина сидел в центре, рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин занял место между лидерами центральноазиатских стран — Шавкатом Мирзиёевым и Нурсултаном Назарбаевым.
На встречу в Душанбе не приехал лишь глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Республику на саммите СНГ представляет вице-премьер Пурли Агамырадов, курирующий науку и образование. Основные переговоры лидеров стран Содружества пройдут в пятницу 28 сентября.
Как проходил этот вечер дружбы, смотрите в сюжете Sputnik Таджикистан.