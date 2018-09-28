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Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ

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Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
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Накануне открытия саммита глав государств СНГ в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон организовал вечер дружбы, где лидеры стран Содружества могли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Большинство президентов прибыли в таджикскую столицу еще утром в четверг, чтобы провести ряд двусторонних встреч и другие запланированные в ходе визита мероприятий. Последним в Душанбе прибыл российский лидер Владимир Путин.

Гостей ждал традиционный для Востока роскошный дастархан, а горы фруктов вокруг придавали этому ужину особый колорит. Эмомали Рахмон на правах хозяина сидел в центре, рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин занял место между лидерами центральноазиатских стран — Шавкатом Мирзиёевым и Нурсултаном Назарбаевым.

На встречу в Душанбе не приехал лишь глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Республику на саммите СНГ представляет вице-премьер Пурли Агамырадов, курирующий науку и образование. Основные переговоры лидеров стран Содружества пройдут в пятницу 28 сентября.

Как проходил этот вечер дружбы, смотрите в сюжете Sputnik Таджикистан.

Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)



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