Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ

Накануне открытия саммита глав государств СНГ в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон организовал вечер дружбы, где лидеры стран Содружества могли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Большинство президентов прибыли в таджикскую столицу еще утром в четверг, чтобы провести ряд двусторонних встреч и другие запланированные в ходе визита мероприятий. Последним в Душанбе прибыл российский лидер Владимир Путин.

Гостей ждал традиционный для Востока роскошный дастархан, а горы фруктов вокруг придавали этому ужину особый колорит. Эмомали Рахмон на правах хозяина сидел в центре, рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин занял место между лидерами центральноазиатских стран — Шавкатом Мирзиёевым и Нурсултаном Назарбаевым.

На встречу в Душанбе не приехал лишь глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Республику на саммите СНГ представляет вице-премьер Пурли Агамырадов, курирующий науку и образование. Основные переговоры лидеров стран Содружества пройдут в пятницу 28 сентября.

Как проходил этот вечер дружбы, смотрите в сюжете Sputnik Таджикистан.