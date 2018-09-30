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Зверская мясорубка для машин: как железо перемалывают в труху

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© Youtube / Quem Sabia ?

О том, как старый автомобиль за считанные минуты превращается в мусорную крошку, - смотрите в нашем видео.

Гигантская дробилка для автомобилей справляется со своей задачей мгновенно и без сожаления. Некогда дорогие и мощные "железные кони" в этой мясорубке превращаются в пыль.

Смотрите на нашем видео, как выглядит смерть старых авто .




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Мясорубка: Машины превращают в пыль
Зверская мясорубка для машин: как железо перемалывают в труху
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