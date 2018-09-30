Зверская мясорубка для машин: как железо перемалывают в труху

Гигантская дробилка для автомобилей справляется со своей задачей мгновенно и без сожаления. Некогда дорогие и мощные "железные кони" в этой мясорубке превращаются в пыль.
Смотрите на нашем видео, как выглядит смерть старых авто .
О том, как старый автомобиль за считанные минуты превращается в мусорную крошку, - смотрите в нашем видео.
Гигантская дробилка для автомобилей справляется со своей задачей мгновенно и без сожаления. Некогда дорогие и мощные "железные кони" в этой мясорубке превращаются в пыль.
Смотрите на нашем видео, как выглядит смерть старых авто .
Стихийное бедствие накрыло город Палу 28 сентября, число жертв в соседних округах пока не подсчитано.
Глубина пропасти над ними – 320 метров, желающим "полетать" обязательно предварительно измеряют давление.
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Мальчик восхитил пользователей тем, как искренне и эмоционально дирижировал волнами на морском пляже.
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
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В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
Исключенный из футбольной команды из-за бороды гражданин Таджикистана объявлен в межгосударственный розыск и находится в СИЗО в Минске.
Правительство определило порядок обучения чиновников государственному языку. Для госслужащих, не владеющих абхазским, организуют курсы
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Договориться с Китаем о стабильном транзите товаров через латвийские порты пока не удалось, ЛЖД хочет заработать на транзите контейнеров до Калининграда
По данным Департамента статистики, абсолютный уровень нищеты в Литве в прошлом году составил 13,8%, среди работающих число бедных составило 4,6%, среди безработных — 53%
Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"