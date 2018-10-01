Подымил за компанию: шутка дальнобойщика стала хитом соцсетей

На видео, опубликованном в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллег, решил "подымить" в ответ. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.

Видимо, водитель фуры решил таким довольно оригинальным способом показать коллеге, что курить вредно. Пока тот пускал легкие облачка табачного дыма, автор ролика завел мотор своего грузовика и несколько раз до конца выжал педаль газа. Открытую кабину соседа тут же заволокло черным густым дымом, да так, что собеседник на какой-то момент вообще исчез из кадра.

Незадачливый курильщик оценил шутку коллеги, смеясь вместе с ним и открыв противоположное окно кабины, чтобы едкий дым поскорее улетучился из машины. Шутник же на заднем плане посмеивался, довольный своим приколом.

В отдельных сообществах ролик посмотрели свыше трех миллионов человек. Почти все интернет-пользователи оценили шутку дальнобойщика, заметив, что после такой дымовой завесы вполне можно бросить курить.

Другие на полном серьезе спрашивали, что это за грузовик, который извергает такие чудовищные клубы едкого дыма, и почему такие машины вообще еще не запретили.