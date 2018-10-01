Фуры поехали: началось грузовое движение по Крымскому мосту

Колонна из нескольких десятков фур проследовала в направлении полуострова.
За первые восемь часов проехали более 700 грузовиков.
Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту началось 16 мая 2018 года.
Грузовое движение по Крымскому мосту началось в ночь на понедельник.
Колонна из нескольких десятков фур проследовала в направлении полуострова.
За первые восемь часов проехали более 700 грузовиков.
Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту началось 16 мая 2018 года.
Израильские художники из Macro Room обнародовали видеоролик, в котором с помощью обычных вещей показали гипнотизирующие виды окрашенного в яркие цвета космоса.
На видео, опубликованном в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллег, решил "подымить" в ответ. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.
Президент Узбекистана прибыл с двухдневным государственными визитом в Индию. В аэропорту главу государства с супругой встречали традиционными индийскими танцами в ярких костюмах с национальным колоритом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой государственный визит в Индию. В рамках поездки он вместе с супругой посетил жемчужину мировой архитектуры и духовной культуры — комплекс Тадж-Махал, построенный потомком Бабура.
В мае этого года Шарля Азнавура ждали с гастролями в Ташкенте, однако певец упал и серьезно повредил левую руку. Из-за травмы поездку пришлось отложить.
Российский бизнесмен узбекского происхождения недавно отметил 65-летний юбилей. Усманов получил награды сразу от двух президентов – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Как следует из stories девушки в социальной сети Instagram, перед вылетом из Ташкента, который должен был состояться 28 сентября в 16:20 по местному времени, в аэропорту произошел некий инцидент.
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Мэрия Астаны не устает поражать воображение горожан новыми инсталляциями - в столице появилась необычная остановка.
Мигранты просят снизить цены на железнодорожные билеты в Россию - кыргызстанские власти работают над этим.
Правоохранители Таджикистана провели три совместные операции с Россией и две с Афганистаном – изъято свыше 3 тонн запрещенных веществ.