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Фуры поехали: началось грузовое движение по Крымскому мосту

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© Ruptly .

Грузовое движение по Крымскому мосту началось в ночь на понедельник.

Колонна из нескольких десятков фур проследовала в направлении полуострова.

За первые восемь часов проехали более 700 грузовиков. 

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту началось 16 мая 2018 года.




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