Почетный караул, десятки соглашений и подарок от Мирзиёева

Президент Узбекистана находится в Индии с двухдневным государственными визитом. Глава государства провел переговоры с премьер-министром страны, а также с президентом и главой МИД.

Во второй день своего государственного визита Шавкат Мирзиёев вместе с супругой посетили резиденцию премьер-министра страны Нерендра Моди. Узбекского лидера приветствовал почетный караул из конных и пеших солдат, а в честь высокого гостя прогремел салют.

Затем президент Узбекистана вместе с супругой посетили мемориал "Радж Гхат" и почтил память национального героя Индии Махатмы Ганди.

© REUTERS / ADNAN ABIDI Ход слоном: неочевидные, но важные итоги визита Мирзиёева в Индию

Во второй половине дня состоялись переговоры в узком и расширенном составе с участием делегаций двух стран. По итогу встреч было подписано 20 совместных документов.

Президент Узбекистана на брифинге вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди специально изданный в Узбекистане на национальном языке восьмитомное собрание сочинений индийского писателя и мыслителя Рабиндраната Тагора. Также глава республики встретился с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Как прошел основной день визита узбекской делегации в индии, смотри в видеосюжете.