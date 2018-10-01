Почетный караул, десятки соглашений и подарок от Мирзиёева

Во второй день своего государственного визита Шавкат Мирзиёев вместе с супругой посетили резиденцию премьер-министра страны Нерендра Моди. Узбекского лидера приветствовал почетный караул из конных и пеших солдат, а в честь высокого гостя прогремел салют.
Затем президент Узбекистана вместе с супругой посетили мемориал "Радж Гхат" и почтил память национального героя Индии Махатмы Ганди.
Президент Узбекистана на брифинге вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди специально изданный в Узбекистане на национальном языке восьмитомное собрание сочинений индийского писателя и мыслителя Рабиндраната Тагора. Также глава республики встретился с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.
Как прошел основной день визита узбекской делегации в индии, смотри в видеосюжете.