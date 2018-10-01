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Под цокот копыт и овации толпы: чем удивил конный парад в Ташкенте

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Тема:
События Ташкента (54)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В столице Узбекистана во второй раз состоялся конный парад, в котором приняли участие более сотни скакунов различной породы.

Пока публика, собравшаяся в сквере Амира Темура, ждала начала парада, горожан развлекал оркестр. Тысячи ташкентцев целыми семьями пришли посмотреть на грациозных лошадей и на статных наездников.

Перед зрителями прошли красивым строем более сотни наездников. Среди участников сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии Республики Узбекистан, а также спортсмены различных конных дисциплин.

Экипировка всадников смотрелась очень эффектно, придавая шествию некую экзотичность, будто Ташкент на несколько минут стал Лондоном, а башня с городскими часами – Биг-Беном.

Конный парад собрал сотни людей в центре столицы. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища.
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
В Узбекистане впервые прошел большой конный парад
На красивых и разномастных рысаков с одинаковым восторгом наблюдали дети и их родители. Многие делали селфи, иные тянули руки к проезжавшим лошадям, словно пытались их погладить.

Самые яркие моменты конного парада смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Это уже второй подобный парад в Ташкенте — первый праздник для любителей лошадей состоялся в начале июля этого года в том же сквере Амира Темура и имел большой успех у горожан. Планируются, что такие события будут проводиться регулярно.

Тема:
События Ташкента (54)
Теги:
парад, лошади, Ташкент



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