Такое в детстве мечтал сделать каждый: умопомрочительное зрелище

В Нидерландах команда арт-дизайнеров и специалистов по домино собрала из игровых косточек целые шедевры и... за несколько минут разрушила все это великолепие. За этими кадрами можно наблюдать бесконечно.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как рушатся друг за другом полмиллиона доминошек.

В подготовке так называемого Домино-шоу участвовали 22 эксперта по домину, а на создание инсталляции ушло целых две недели. Публика в течение девяти минут наблюдала головокружительные эффекты с цветными домино, которые цепочкой рушились, преображая выставленные в зале арт-объекты. Там были и замысловатые спералевидные змейки, и огромное круглое панно, и целые дворцы и и пирамиды из доминошек, которые рушились в считанные минуты под изумленные возгласы публики.

Вся композиция состояла из 500 тысяч домино, разделенных на тематические и художественные блоки, среди которых была даже Мона Лиза, беспощадная разбитая устроителями шоу.

Комментарии под роликом, который набрал огромную популярность в сети, были довольно разнообразные и остроумные. Помимо ожидаемого удивления и восхищения люди задавались и практическими вопросами - как удалось составителям этой сложнейшей конструкции выстроить доминошки так, чтобы не наступить на соседние.

Особо скрупулезные выискивали брак в этой сложной многоходовой конструкции, а иные заметиили, что количество домино гораздо меньше заявленного, а рекорд и вовсе был установлен за 5 лет до этого, и игровых костей в нем насчитывалось в десять раз больше. Многие шутили, что главное в таком деле не задеть ненароком всю конструкцию раньше времени, иначе придется повторять все заново.

Нашлись и скептики. которые в целом к идее подобных шоу отнеслись без энтузиазма.

"Время 3:24, а я девять минут смотрю, как падают доминошки. Господи, на что я трачу свою жизнь!", — написал один из пользователей. Другого комментатора повеселила формулировка "эксперты по домино". Он даже съязвил на эту тему: "Сынок, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Что, экспертом по домино!? Пошел вон!". Еще один в сердцах воскликнул — "Вы уничтожили Мону Лизу!".

Но самый популярный вопрос при обсуждении ролика заключался в том, кому, а главное сколько времени пришлось потом убирать разноцветные пластинки после столь грандиозного представления.

"Вот везет людям, у кого столько денег и времени", — резюмировал один из интернет-пользователей.

Грандиозное арт-представление смотрите в нашем видеоролике.