Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City

В Международном деловом центре Tashkent City продолжается строительство объектов. В настоящее время работы ведутся на лотах №1, 5, и 7. Весь проект планируется реализовать за четыре года.

Работы по возведению Международного делового центра Tashkent City продолжаются более года. Официальная презентация проекта состоялась 9 декабря 2017 года.

В рамках более чем 200 встреч с отечественными и зарубежными предпринимателями были выбраны компании, которые взялись за четырехлетний срок возвести в центре города совершенно новый деловой центр.

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Комплекс будет состоять из 7 отдельных лотов и парковой зоны, у каждого из объектов свой инвестор. Среди участников проекта 12 компаний, в том числе три зарубежные - Hyper Partners GmbH из Германии, Corso Solutions LP из Англии и Bomi Engineering & Construction Co Ltd из Южной Кореи.

Узбекистан в проекте представлен компаниями - ООО Lotus Gaz Investment, ООО Universal Packing Masters, Akfa Dream World, ООО "Premium Village", СП ООО "Family Group", РС "Luxury Apartments" и рядом финансовых учреждений.

Как идут работы по возведению некоторых объектов, смотрите в видеоролике пресс-службы Tashkent City.