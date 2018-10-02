Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City

Работы по возведению Международного делового центра Tashkent City продолжаются более года. Официальная презентация проекта состоялась 9 декабря 2017 года.
В рамках более чем 200 встреч с отечественными и зарубежными предпринимателями были выбраны компании, которые взялись за четырехлетний срок возвести в центре города совершенно новый деловой центр.
Узбекистан в проекте представлен компаниями - ООО Lotus Gaz Investment, ООО Universal Packing Masters, Akfa Dream World, ООО "Premium Village", СП ООО "Family Group", РС "Luxury Apartments" и рядом финансовых учреждений.
Как идут работы по возведению некоторых объектов, смотрите в видеоролике пресс-службы Tashkent City.