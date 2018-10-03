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После такого вы ни за что не сдадите свой чемодан в багаж

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© Facebook / Marcela Fernanda Solis Walker

В интернете разгорелась дискуссия по поводу действий сотрудников аэропорта Гонконга, которые бесцеремонно и небрежно разгружали багаж очередного рейса. У одних это видео вызвало приступ негодования, у других -— жалость и сострадание к обслуживающему персоналу.

Инцидент записал один из пассажиров авиакомпании Cathay Pacific, прилетевший в Гонконг в конце сентября. В ожидании своего багажа он заметил, как сотрудники аэропорта принимают чемоданы, сумки и коробки по транспортировочной ленте.

Двое крепких мужчин с изможденными лицами швыряли багаж в тележку, не просто небрежно, а даже с какой-то злостью и остервенением. Сумки и чемоданы бились друг о друга, крупногабаритная коробка также значительно пострадала, сообщает телеканал RT.

Наблюдавшие за происходящим пассажиры были возмущены таким отношением к их имуществу и обратились с жалобой к авиаперевозчику. Сотрудники авиакомпании принесли свои извинения и заверили, что обязательно разберутся в этой ситуации и выяснят, как такие люди вообще были наняты и почему они так безответственно подошли к своим обязанностям.

Впрочем, многие очевидцы и пользователи сети заметили, что молодые люди вызывают у них чувство сострадания и жалости из-за их тяжелой и малооплачиваемой работы и отсутствия полноценного общения.

В любом случае, после таких кадров каждый пассажир дважды подумает, прежде чем сдать багаж.

Теги:
Гонконг, багаж, авиаперелет



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