А теперь горбатый: огромный кит чуть не потопил лодку с туристами

Группа туристов на небольшом судне с навесом вышла в воды Северного Ледовитого океана, чтобы понаблюдать за китами. Пока люди разглядывали одного из китов, плывущего поодаль от лодки, другой гигант выпрыгнул из воды прямо у самого борта.

На этом коротком видео видно, как люди, совершенно не ожидая опасности, наблюдают за китами, проплывающими в нескольких десятках метров от их лодки. Внезапно у самого борта из воды вырастает огромная туша горбатого кита и всей массой падает на поверхность океана, окатив всех туристов мощной волной ледяной воды.

Снимавший это на камеру парень за кадром истерически смеется, выражая тем самым и свое удивление, и страх перед силой этого гиганта, и потрясение от этой "шутки" природы. Все на борту были шокированы такой неожиданной и слишком близкой встречей с самым большим в мире млекопитающим.

В комментариях под видео почти все пользователи пишут, что людям в лодке исключительно повезло.

"Если бы кит попал чуть ближе к борту, он бы унес эту лодку с собой в океанскую пучину", — заметил один из пользователей.

Другие обратили внимания на эмоции команды, заметив, что это великолепные кадры, которые останутся на всю жизнь в памяти. Однако очевидцам неимоверно повезло, что все выжили.

"А у китов, судя по всему, тоже есть чувство юмора. Этот великан знал, что он делает, если бы захотел потопить эту лодку. то ему это не составило бы никакого труда", — написал один из пользователей. "Видимо, это был сигнал людям о глобальном потеплении", — пошутил другой комментатор.

Горбатый кит, или как его еще называют "длиннорукий полосатик", — один из крупнейших видов из отряда китообразных. Его длина может достигать 14,5, а иногда и 18 метров, а масса - до 30 тонн. Продолжительность жизни таких гигантов - 40 - 50 лет, а обитают они почти во всех регионах мирового океана кроме крайнего севера. В мире, по разным оценкам, насчитывается до 60 тысяч особей.