Он просто шпион и предатель: Путин высказался о Скрипале

Президент РФ в рамках Российской энергетической недели ответил на вопрос журналиста о своем отношении к бывшему офицеру Сергею Скрипалю. Путин назвал его предателем родины, к которому надо относиться соответствующим образом.

Владимир Путин резко высказался о личности бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, назвав его "шпионом, предателем и подонком".

"Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Глава государства добавил, что шпионские игры вокруг этой истории были всегда и в этом нет ничего удивительного.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери сильнодействующим веществом. Лондон обвинил в покушении Россию. В ответ Москва предложила провести совместное объективное расследование, но Великобритания проигнорировала инициативу России.