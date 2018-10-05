ГУВД Ташкента наглядно показало, за что будут прилетать "письма счастья"

Система видеофиксации нарушений ПДД в столице начала работать с 15 марта 2017 года. Тогда данная система фиксировала лишь два вида правонарушений: проезд автомашин на красный свет и превышение скорости.

Сейчас камеры способны разглядеть несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности, использование телефона за рулем, проезд на красный свет, превышение скорости, выезд на встречную полосу или пешеходные дорожки, а также нарушение правил остановки или стоянки.

По какому принципу работают камеры, фиксирующие нарушения, смотрите на видео.