Японский телеканал опубликовал кадры ДТП с кортежем Эмомали Рахмона

Японские СМИ сообщают, что инцидент произошел накануне днем в одном из центральных районов Токио. Глава Таджикистана находится в Японии с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Кортеж президента Таджикистана Эмомали Рахмона попал в аварию в Японии, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на телекомпанию Fuji TV, которая опубликовала видео с места происшествия.

По данным японских СМИ, инцидент произошел накануне днем в одном из центральных районов Токио. В "Мерседес" из кортежа Эмомали Рахмона врезался микроавтобус, за рулем которого, по некоторым данным, находился водитель-стажер. Находился ли в одной из машин кортежа сам президент Таджикистана, неизвестно, но уточняется, что глава государства не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня глава Таджикистана отмечает день рождения. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже направил Эмомали Рахмону свои поздравления.