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Арина Шарапова: Узбекистан ушел далеко вперед, и это здорово

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Российская журналистка, телеведущая утренних программ на Первом канале Арина Шарапова рассказала о своих впечатлениях о Ташкенте и похвалила Узбекистан за приумножение богатого наследия прошлого.

В Ташкенте состоялась дискуссия "Мы все еще интересны друг другу: что нас объединяет – только прошлое или и сегодняшняя реальность?" в рамках восьмого международного телефестиваля "ТЭФИ-Содружество".  Выступая на этой встрече, российская телеведущая Арина Шарапова высоко оценила успех узбекских коллег, видя в этом немалую заслугу СССР.

"Прошлое, которое определяет наше сегодняшнее настоящее, было для всех нас очень полезным. Советский Союз дал огромный потенциал, силы и большие возможности тем республикам, которые потом обрели самостоятельность. Узбекистан в этом смысле пошел правильным путем. Вас отпустили в свое время, вы сказали, хватит, и ушли далеко вперед, и правильно сделали, и вам, я надеюсь, хорошо", — подчеркнула Шарапова.

Журналистка призналась, что приехала в Узбекистан впервые, но до этого с интересом следила за происходящими в стране процессами по газетам и теленовостям.

Вручение премии Тэфи Содружество
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте стартовал Международный телефестиваль "ТЭФИ-Содружество"
"Я проезжала по Ташкенту и заметила, что, несмотря на все сложности, которые пришлось вам пережить — и землетрясение 1966 года, и другие события, вы приумножаете красоту и богатство своей страны. Поэтому, я думаю, надо отчасти поблагодарить за это наше общее прошлое. Главное, что вы правильно использовали его потенциал", — заключила телеведущая.

Восьмой телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в Ташкенте с 4 по 7 октября. На суд жюри представлены 13 работ из 12 стран ближнего зарубежья. Кроме того, в рамках фестиваля проходят мастер-классы для журналистов, дискуссии по проблемам современного телевидения и встречи с известными журналистами из России и других стран СНГ.

Награждение лауреатов состоится в субботу, 6 октября.

Также в рамках "ТЭФИ" состоится узбекско-российский медиафорум, где представители двух стран обсудят тенденции и перспективы сотрудничества в сфере журналистики и массовых коммуникаций.

Теги:
журналистика, телевидение, СССР, СНГ, Узбекистан



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