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Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова

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© Ruptly .

Инцидент произошел во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 229.

Во время церемонии взвешивания UFC 229 ирландский боец Конор Макгрегор внезапно сделал резкий выпад в сторону российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец Конор Макгрегор во время церемонии взвешивания перед боем за титул чемпионата Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) внезапно попытался ударить своего противника – российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Он попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку – ударил ладонями по руке, а затем попытался нанести удар ногой, но не достиг цели. До этого бойцы провели "дуэль взглядов".

Бой состоится в ночь на 7 октября.

Теги:
Спорт, бои



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