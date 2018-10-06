Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова

Инцидент произошел во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 229.

Во время церемонии взвешивания UFC 229 ирландский боец Конор Макгрегор внезапно сделал резкий выпад в сторону российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец Конор Макгрегор во время церемонии взвешивания перед боем за титул чемпионата Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) внезапно попытался ударить своего противника – российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Он попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку – ударил ладонями по руке, а затем попытался нанести удар ногой, но не достиг цели. До этого бойцы провели "дуэль взглядов".

Бой состоится в ночь на 7 октября.