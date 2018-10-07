Телевизионная семья: награды и теплые слова участников "ТЭФИ-Содружество"

В Ташкенте подвели итоги VIII международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество". Все работы были отмечены специальными призами, но главное, что получили участники мероприятия - неоценимый опыт и новые знакомства.

Церемония вручения наград лауреатам фестиваля состоялась в Медиа-Холле "НАЭСМИ" в зале "Зарафшан". Ведущими церемонии выступили известные российские тележурналисты Арина Шарапова и Андрей Малахов.

Всего на фестивале было представлено 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Каждая работа была отмечена призом, а участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из других стран и поделиться опытом.

"Сегодня праздник телевидения, праздник общения. На улице светит солнце, плюс тридцать, листья на деревьях, а люди сидят в помещении, общаются друг с другом и смотрят работы коллег. Просто эти люди очень любят телевидение и то, что они делают", — заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, выступая на торжественной церемонии награждения лауреатов "ТЭФИ-Содружество".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Победили все: в Ташкенте вручили премии фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Почти все участники отмечали гостеприимство и теплоту местной публики и простых людей на улицах, особую благодарность и эксперты. и журналисты выразили зрителям.

"Спасибо "ТЭФИ" за возможность просто стоять на этой сцене. Спасибо зрителю. Я очень часто бываю в Узбекистане и такого радушия и широты души как здесь, не видела нигде", — заявила одна из лауреатов фестиваля, представлявшая Кыргызстан, Хадича Харсанова.

В следующем году "ТЭФИ-Содружество" пройдет в Молдове.

О том как проходила церемония вручения наград, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.