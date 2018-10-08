Махачкала ликует: как отмечали победу Хабиба над Конором

Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу в Махачкале. Российский боец одолел Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Сотни зрителей, затаив дыхание, следили за поединком россиянина и ирландца за титул сильнейшего легковеса планеты.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

После победы Хабиба зрители в кинотеатре "Россия" в Махачкале, где транслировался бой, и тысячи людей на улице широко отпраздновали это событие.

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Напомним, накануне в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

Он вырвал победу у ирландца Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

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За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.