Махачкала ликует: как отмечали победу Хабиба над Конором

Сотни зрителей, затаив дыхание, следили за поединком россиянина и ирландца за титул сильнейшего легковеса планеты.
После победы Хабиба зрители в кинотеатре "Россия" в Махачкале, где транслировался бой, и тысячи людей на улице широко отпраздновали это событие.
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Напомним, накануне в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
Он вырвал победу у ирландца Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.
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За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.