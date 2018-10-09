Лом, реакция и ловкость: как разгрузить вагон с углем и остаться в живых

Двое рабочих всего за пять минут сумели разгрузить вручную железнодорожный вагон с углем. Несмотря на их спокойный вид понимаешь, что одно неловкое движение может обернуться трагедией.

На видео двое рабочих с помощью металлических ломов разгружают вагон с каменным углем. Отработанными движениями парни выбивают задвижки боковых бортов вагона и еле успевают отпрыгнуть от лавины угля, которая высыпается из открывающихся створок. Одно неловкое движение или недостаточно быстрая реакция может обернуться серьезной травмой, а то и стоить жизни грузчику.

Снимающий все происходящее, по видимому их коллега, предупреждает одного из напарников, стоящего на горке угля: "смотри, аккуратней!"

В работе парней не видно суеты, заметно, что они не первый раз разгружают вагон таким способом. Однако слабонервным, как говорится, лучше не смотреть, и уж тем более не стоять поблизости.

Ценой такому риску служит оперативность результата - два человека по сути вручную разгрузили целый вагон с топливом всего за пять минут.

О непростом, почти шахтерском, труде смотрите в этом видео.