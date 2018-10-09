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Сабли наголо: Мирзиёева торжественно встретили во Франции

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© Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Франции Эммануэля Макрона 8 октября 2018 года прибыл с официальным визитом в Париж.

В международном аэропорту Орли, украшенном флагами двух стран, главу государства встретили официальные лица Франции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже встретился с генеральным директором этой организации Одри Азуле.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев начинает свой визит во Францию

На встрече Шавкат Мирзиёев отметил глубокую символичность того, что официальный визит во Французскую Республику начался со встречи в ЮНЕСКО, а сотрудничество Узбекистана с этой организацией последовательно развивается.

В этот же день Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей по конкретным направлениям, в том числе путем проведения мероприятий, взаимных визитов на регулярной основе и обмена опытом. Это будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и народами.

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Президент Республики Узбекистан также провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний. В ней приняли участие главы ведущих компаний-лидеров европейского и мирового рынка, финансовых структур, таких, как "Тоталь", "Тоталь Эрен", "Орано", "Фивс Штейн", "Ранжис Семмарис", "Винчи", "Суэц", "Сад", "Идемиа", "Мерсие", "Талес Аления Спейс", Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и другие.

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