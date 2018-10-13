На кадрах видно, как машине со специальным устройством с нескольких попыток удается убрать бак с дороги.
Собаке понадобилось всего две попытки, чтобы выполнить поручение и достать со дна озера кирпич.
Кирюша знает наизусть произведение Агнии Барто "Наша Таня" и рассказывает его на твердую "пятерку".
Министр обороны России Сергей Шойгу на 75-м заседании Совета глав оборонных ведомств стран Содружества объявил о начале подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Во дворе МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре собрались десятки коллег Вышинского, они держали в руках плакаты, которая образовали большой портрет арестованного на Украине журналиста.
Задержанные за хулиганство в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин на допросе с трудом смогли объяснить, в чем они провинились, а на некоторые вопросы один из них и вовсе отвечать отказался.
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе у нового посла Узбекистана Ботиржона Асадова.
Он также прокомментировал перепалки спортсмена с противником и болельщиками до и после боя.
Условная высадка на прибрежный участок и продвижение вглубь позиций противника проходили в Южном административном округе.
Пожилой грузин спустя несколько лет отыскал свою любимую собаку, встреча растрогала всех.
В священном селении нанайцев Сикачи-Алян прозвучали узбекские песни. Зажигательный танец маленькой нанайской девочки под песню Батыра Закирова "Арабское танго" в исполнении Ихтиандра Кадирова.
Рыси всего полтора года, своего потомства у нее пока нет.
В Сети появилось видео, на кадрах которого огромная крыса не только не испугалась кота, преградившего ей дорогу, но даже обратила противника в бегство.
В Москве в рамках ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik состоялись детские соревнования на педальных автомобилях. Смотрите на видео, как проходил, пожалуй, самый позитивный заезд.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Франции Эммануэля Макрона 8 октября 2018 года прибыл с официальным визитом в Париж.
Двое рабочих всего за пять минут сумели разгрузить вручную железнодорожный вагон с углем. Несмотря на их спокойный вид, понимаешь, что одно неловкое движение может обернуться трагедией.
На фестивале "живых башен" в Испании за приз в 16 000 евро сражаются 32 команды.
Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу в Махачкале. Российский боец одолел Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Очевидцы запечатлели, как в Нью-Гемпшире наводнение унесло дом.
В Ташкенте подвели итоги VIII международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество". Все работы были отмечены специальными призами, но главное, что получили участники мероприятия, - неоценимый опыт и новые знакомства.