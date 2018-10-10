Получил по усам: гигантская крыса напала на кота и заставила его отсупать

В сети появилось видео, на котором огромная крыса не только не испугалась кота, преградившего ей дорогу, но даже обратила противника в бегство.

Ролик, судя по описанию, был снят Нью-Йорке, в районе Бруклин. Крупная крыса пыталась проскочить между ящиками на улицу, как вдруг ей преградил путь черный кот. Грызун, впрочем, не растерялся, а вместо того, чтобы обратиться в бегство от своего противника сам бесцеремонно стал нападать на врага, заставив его обороняться. В конечном счете хищник получил оплеуху от крысы и отскочил как ошпаренный, приготовившись то ли к новому нападению на наглого грызуна, то ли к обороне.

Интернет-пользователи под этим видео отметили, что кот (или кошка), скорее всего, был еще маленьким, потому и не устоял под натиском крысы.

Другие написали, что Нью-Йорк, где было снято видео. всегда отличался антисанитарийей, поэтому такие "звери" там не редкость. Под роликом в связи с этим разразилась нешуточная дискуссия, которая вполне напоминала тот самый бой крысы с котом.