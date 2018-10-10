У танца нет национальности: нанайская девочка зажгла под узбекские мелодии

Зрители встретили их громкими аплодисментами и зажигательными танцами. Особенно узбекская музыка понравилась маленьким слушателям, которых в зале оказалось немало. Под конец выступления плясали все дети – начался танцевальный флешмоб под названием "Андижанская полька".
Деревня Сикачи-Алян внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальным петроглифам, возраст которых специалисты оценивают в 12 тысяч лет. Местные жители приписывают священным камням чудодейственные свойства.
Как нанайцы танцевали под узбекские мелодии, смотрите на видео Sputnik.
Президент Узбекистана 8-9 октября совершил первый официальный визит в Европу — во Францию. По итогам поездки было подписано 10 двусторонних документов, а также достигнуты договоренности об инвестпроектах на 5 миллиардов евро.