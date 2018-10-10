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Зажигательный танец исполнила маленькая нанайская девочка под песню Ихтиандра Кадирова

У танца нет национальности: нанайская девочка зажгла под узбекские мелодии

Видео предоставлено Зулайхо Кадировой
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В священном селении нанайцев Сикачи-Алян прозвучали узбекские песни.

Узбекский праздник в нанайском селении Сикачи-Алян
Фото предоставлено Зулайхо Кадировой
Как нанайские дети под узбекские песни плясали
Зрители встретили их громкими аплодисментами и зажигательными танцами. Особенно узбекская музыка понравилась маленьким слушателям, которых в зале оказалось немало. Под конец выступления плясали все дети – начался танцевальный флешмоб под названием "Андижанская полька".

Деревня Сикачи-Алян внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальным петроглифам, возраст которых специалисты оценивают в 12 тысяч лет. Местные жители приписывают священным камням чудодейственные свойства.

Как нанайцы танцевали под узбекские мелодии, смотрите на видео Sputnik.




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