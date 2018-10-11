Реакция пса, найденного хозяином через 3 года, заставила сеть рыдать

Пожилой мужчина в Грузии три года безуспешно пытался отыскать своего потерявшегося питомца по кличке Жоржи. В один из дней ему позвонили и сказали, что видели собаку, похожую на ту, которую он описывал. Дедушка приехал к кафе, где заметили пса, и окликнул своего любимца.

Жоржи сначала не сразу поверил в то, что его позвал хозяин, которого он не видел столько лет. Когда пес понял, кто перед ним стоит, то бросился от радости ему в объятья, виляя хвостом, подпрыгивая и скуля. Растроганный хозяин ласково гладил своего питомца, а сам не мог сдержать слез от волнения.

Трогает до слез: котик скучает о погибшему хозяину =>>

Равнодушно смотреть на эту долгожданную встречу невозможно.