"Одна большая семья": Владимир Путин поздравил Нурмагомедова с победой

Он также прокомментировал перепалки спортсмена с противником и болельщиками до и после боя.

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, поздравил спортсмена с победой и прокомментировал возникающие с противником Конором Макгрегором конфликты.

"Мы внутри страны, как я считаю, одна большая семья. Что бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. Надо добиваться взаимопонимания. У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки", - сказал Нурмагомедову Путин.

Он также подчеркнул, что до недоразумений все же лучше не доводить.

Нурмагомедов 6 октября выиграл бой в рамках турнира UFC 229.