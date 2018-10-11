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"Одна большая семья": Владимир Путин поздравил Нурмагомедова с победой

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© Ruptly .

Он также прокомментировал перепалки спортсмена с противником и болельщиками до и после боя.

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, поздравил спортсмена с победой и прокомментировал возникающие с противником Конором Макгрегором конфликты.

"Мы внутри страны, как я считаю, одна большая семья. Что бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. Надо добиваться взаимопонимания. У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки", - сказал Нурмагомедову Путин.

Он также подчеркнул, что до недоразумений все же лучше не доводить.

Нурмагомедов 6 октября выиграл бой в рамках турнира UFC 229.

Теги:
Конфликт, Владимир Путин, Спорт



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