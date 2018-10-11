Путин принял верительные грамоты у нового посла Узбекистана в России

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе у нового посла Узбекистана Ботиржона Асадова.

Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты президенту вручили 23 вновь прибывших посла, в том числе и посол Узбекистана Ботиржон Асадов.

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"Узбекистан – стратегический партнер и союзник России. Двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной. Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры и по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов", - заявил Владимир Путин во время церемонии.

Он также добавил, что во время визита в Узбекистан планирует принять участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества и дать старт строительству первой узбекской атомной электростанции.

Напомним, Ботиржон Асадов на посту посла Узбекистана в России сменил Бахрома Ашрафханова, который получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

Как прошла церемония вручения верительных грамот, смотрите в видео Sputnik.