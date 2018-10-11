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"Это что, интервью?": Мамаев отказался отвечать на вопрос следователя

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МВД РФ

Задержанные за хулиганство в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин на допросе с трудом смогли объяснить, в чем они провинились, а на некоторые вопросы один из них и вовсе отвечать отказался.

Двух игроков российских клубов "Зенит" и Краснодар Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в избиении нескольких человек в центре Москвы. Сначала футболисты были замечены в драке с водителем одной из ведущих Первого канала, а позднее от разбуянившихся спортсменов пострадали два чиновника — глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.

На допросе молодые люди вели себя по-разному. Кокорин заявил, что задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда двум гражданам. Его напарник по сборной Павел Мамаев неохотно шел на контакт со следователем и был настроен более агрессивно.

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На вопрос представителя правоохранительных органов, признает ли он свою причастность к инциденту, футболист поинтересовался: "Это что, интервью?". Когда ему сказали, что это оперативная съемка, он отвечать следователю отказался.

Мамаеву и Кокорину грозит не просто разрыв контрактов с их клубами, но даже пожизненное отстранение от футбола. А согласно Уголовному Кодексу РФ, за хулиганство футболисты и вовсе могут угодить в тюрьму сроком до пяти лет.




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