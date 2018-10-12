За узника совести: в Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского

Во дворе МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре собрались десятки коллег Вышинского, они держали в руках плакаты, которая образовали большой портрет арестованного на Украине журналиста.

Днем в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве прошла акция журналистов в поддержку арестованного 150 дней назад на Украине Кирилла Вышинского.

Коллеги руководителя РИА Новости Украина держали в руках плакаты с хештегами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. Поднятые к небу, они образовали большой портрет Вышинского.

"Как и каждый гражданин, журналист имеет право на свое мнение, а украинская власть превратила Кирилла в орудие шантажа и предмет обмена на террористов", - заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, одна акция, конечно, не решит дела, но таких акций будут сотни.

Главу информационного партнера МИА "Россия сегодня" взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.