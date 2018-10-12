Шойгу попросил коллег из СНГ помочь в создании мультимедийного музея ВОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу на 75-м заседании Совета глав оборонных ведомств стран Содружества объявил о начале подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Минобороны РФ анонсировал открытие в парке "Патриот" главного военного храма, который станет центром методической, духовной и просветительской работы с личным составом вооруженных сил.

"В храме, который возводится исключительно на пожертвования граждан, будет организован мультимедийный музей с портретами героев войны из всех стран СНГ. В связи с этим прошу вас оказать содействие в предоставлении фотографий и кратких биографий участников войны из ваших стран. Также будем рады любой другой помощи в возведении этого храма", — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что прошедшее в Ташкенте заседание дает старт подготовки празднования 75-летия Победы над фашизмом.