Так вот почему все мамы утром такие усталые!

Молодая мама запечатлела свою ночь от заката до самого утра. Смотрите на видео, как проводят время женщины в декрете.

Наверное, нет в мире женщины, которая бы во время декретного отпуска не слышала такую фразу от знакомых: «Как ты можешь не высыпаться, ведь ты не работаешь». Американка решила ответить на такие замечания, опубликовав кадры всего одной ночи, проведенной с ее маленькими детьми.

Жительница Лос-Анджелеса Мелани Дарнелл установила камеру под потолком своей спальни и запечатлела, как прошла ее ночь.

На кадрах видно, что женщина легла в постель в 22.00 и спала ровно час. Затем ее разбудил своим криком 10-месячный сын. Мама принесла малыша к себе в постель, и тут началось... Мелани кормила его грудью, укладывала, сажала, снова укладывала, а он вертелся, крутился, играл ее волосами.

Примерно в час ночи проснулась ее двухлетняя, которую пришлось тоже взять к себе в постель, покормить грудью и отнести обратно в кроватку.

Несмотря на бессонные ночи, все это – часть материнства и весьма ценный опыт.