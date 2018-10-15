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Вот у кого людям стоит поучиться: лебедь очищает озеро от мусора

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© Youtube / Daniel Ireland

Пользователей Сети поразили кадры, на которых лебедь старательно убирает мусор с берега водоема.

Несмотря на то что лебедя называют царем птиц за его грацию и красоту, герой ролика не стесняется заниматься совершенно не королевской работой.

Птица клювом хватает каждый кусок целлофана и отбрасывает его подальше от берега. Вот у кого людям стоит поучиться бережному отношению к окружающей среде.

© Ruptly .
Крылатые уборщики: во французском парке за чистотой следят вороны

Птицы удивляют людей своей любовью к чистоте не в первый раз. Так, в парке развлечений Пюи дю Фу во Франции работают пернатые сотрудники. Вороны убирают мусор за гостями парка: поднимают с земли бумажки и окурки.

За каждую принесенную бумажку птицам полагается вкусное вознаграждение. Приучая крылатых сотрудников убираться, администрация парка хочет привлечь внимание посетителей к экологии.

Теги:
мусор, экология



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