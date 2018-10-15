Не видно ни зги: Ташкент накрыли песчаная буря и грязевой ливень

В столице Узбекистана резко ухудшилась погода - в городе началась пыльная буря, сопровождаемая грязевым дождем. Движение на дорогах местами затруднено.

Корреспондент Sputnik Узбекистан стал очевидцем разыгравшейся непогоды. В считаные минуты небо заволокло пылевой смесью, видимость на дорогах упала до критической отметки - водители вынуждены двигаться с включенными фарами и на низкой скорости.

Помимо сильного ветра, начался дождь, который, смешавшись с пылью, превратился в грязную жижу. Прохожие вынуждены прятаться от стихии в помещениях.

В ближайшие дни погода в республике заметно ухудшится, практически во всех регионах ожидается снижение температуры, а также осадки в виде дождя и снега.