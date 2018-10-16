Командир "Союза": мы испытывали перегрузку в семь раз выше своей массы

В четверг ракета-носитель "Союз ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

На борту находились российский специалист Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлился в Казахстане и испытал при этом перегрузку в 7 g.

"Это можно сравнить с тем, если вам на грудь поставить бетонный блок, и вес этого блока будет в семь раз больше вашего веса", - прокомментировал Овчинин.

Российский космонавт рассказал, что происходило на борту, когда ситуация перешла в разряд внештатных.

Ранее СМИ сообщили, что на Байконуре началась подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-10", несмотря на аварию при старте предыдущего экипажа.