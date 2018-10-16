ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Главы государств примут участие в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.

В повестку дня встречи президентов России и Узбекистана также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.