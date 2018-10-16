ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов из Москвы, Таллина, Тбилиси и Кишинева.
Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
Финский кинорежиссер Ян Фройдман объединил несколько тысяч снимков Красной планеты и сделал из этого видеоролик.
В четверг ракета-носитель "Союз ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
В столице Узбекистана резко ухудшилась погода - в городе началась пыльная буря, сопровождаемая грязевым дождем. Движение на дорогах местами затруднено.
Пользователей Сети поразили кадры, на которых лебедь старательно убирает мусор с берега водоема.
Главы государств примут участие в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.
В повестку дня встречи президентов России и Узбекистана также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.
Московский институт стали и сплавов станет четвертым российским вузом, имеющим свое отделение в Узбекистане.
Замминистра иностранных дел Казахстана госпитализировали с сотрясением мозга после того, как он поскользнулся и ударился головой.
МИД Кыргызстана разобрался в истории с несколькими десятками граждан республики, которых якобы обманули работодатели в Турции.
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Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.
Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.
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МИД Литвы призвал демонтировать памятные знаки гражданам, которые сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала о том, как складываются отношения Кишинева и Москвы и что препятствует их углублению.
Эстония работает над законопроектом, который обозначит правовые рамки для применения искусственного интеллекта.
Сборная команда юных югоосетинских боксеров завоевала пять золотых и две серебряные награды на турнире в Минводах.
Замминистра иностранных дел Казахстана госпитализировали с сотрясением мозга после того, как он поскользнулся и ударился головой.
МИД Кыргызстана разобрался в истории с несколькими десятками граждан республики, которых якобы обманули работодатели в Турции.
Нестабильная обстановка у границ России и Таджикистана заставляют быть особо бдительными, заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев.