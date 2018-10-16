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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов из Москвы, Таллина, Тбилиси и Кишинева.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.




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