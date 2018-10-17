18:54 17 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Видео

Паника и слезы: взрыв в Керчи официально признали терактом

Получить короткую ссылку
Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (5)
489 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik /

В среду в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв.

По предварительной информации, жертвами трагедии стали 10 человек, около 50 пострадали. По данным НАК, в учебном заведении сработало взрывное устройство.

"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", - рассказала РИА Крым одна из студенток техникума.

В Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (5)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Сотрудники полиции, архивное фото
    Внимание, фокус!

    В Брянске задержали гражданина Белоруссии, который с помощью ловкости рук обманывал продавцов дорогих смартфонов.

  • Суд
    Дважды амнистирована

    Чем завершилось дело врача сухумской больницы, признанной виновной в халатности, приведшей к смерти пациентки, – в материале Sputnik.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

  • Мэр Риги Нил Ушаков с семьей проголосовал на выборах
    Осторожно, мошенники!

    Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что профиль его супруги в Facebook был клонирован, и предупредил всех о возможном мошенничестве.

  • Копилка и деньги
    "Подушка безопасности"

    Власти Литвы планируют накопить полтора миллиарда евро государственного резерва на случай финансового кризиса.

  • Ливий Базюк
    Турецкий визит

    Стало известно, какие ограничения будут действовать для водителей и пешеходов во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.

  • Владимир Воскобойников
    "Ветераны не железные"

    Станет ли катастрофой вылет сборной Эстонии в низший дивизион Лиги наций УЕФА, рассказал экс-игрок национальной команды Владимир Воскобойников.

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Парусная регата Barcolana в Триесте
Поднять паруса: регата Barcolana в Триесте
Паника и слезы: взрыв в Керчи официально признали терактом
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054