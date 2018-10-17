Паника и слезы: взрыв в Керчи официально признали терактом

По предварительной информации, жертвами трагедии стали 10 человек, около 50 пострадали. По данным НАК, в учебном заведении сработало взрывное устройство.

"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", - рассказала РИА Крым одна из студенток техникума.

В Крыму будет объявлен трехдневный траур.